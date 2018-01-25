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January 25, 2018 / 7:59 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-VTG expects acquisition of Nacco to be completed in the second half of 2018

1 分钟阅读

Jan 25 (Reuters) - Vtg Ag:

* DGAP-ADHOC: THE MANAGEMENT BOARD OF VTG EXPECTS THAT THE ACQUISITION OF THE RAILCAR LEASING COMPANY NACCO BY VTG AKTIENGESELLSCHAFT CAN ONLY BE CONSUMMATED SUBJECT TO MATERIAL CONDITIONS UNDER MERGER CONTROL LAWS

* VTG -PROPOSED TO CARTEL OFFICE DISPOSAL OFPARTS OF ACQUIRED NACCO BUSINESS WHICH COMPRISE AROUND 30 PERCENT OF NACCO GROUP‘S INVENTORY OF RAIL FREIGHT CARS

* VTG AG SAYS MANAGEMENT BOARD OF VTG EXPECTS NACCO TRANSACTION ONLY TO BE COMPLETED IN SECOND HALF OF 2018

* VTG AG SAYS EXPECTED EBITDA CONTRIBUTION FROM NACCO TRANSACTION FOR YEAR 2018, WOULD DUE TO DELAY BE REDUCED SIGNIFICANTLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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