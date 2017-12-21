FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-vTv Therapeutics Signs Agreement With Hangzhou Zhongmei For Rights of Glp-1R Agonist Diabetes Program
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
深度分析
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
财经视点
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 21, 2017 / 8:06 AM / 4 days ago

BRIEF-vTv Therapeutics Signs Agreement With Hangzhou Zhongmei For Rights of Glp-1R Agonist Diabetes Program

1 分钟阅读

Dec 21 (Reuters) - vTv Therapeutics Inc:

* VTV THERAPEUTICS INC SAYS LICENSING AGREEMENT WITH HANGZHOU ZHONGMEI HUADONG PHARMACEUTICAL CO. TO RIGHTS FOR VTV‘S GLP-1R AGONIST DIABETES PROGRAM

* VTV THERAPEUTICS-GRANTED HUADONG PHARMACEUTICAL EXCLUSIVE LICENSE TO DEVELOP, COMMERCIALIZE GLP-1R AGONIST PROGRAM IN CHINA, HK, AND OTHER COUNTRIES

* VTV THERAPEUTICS INC SAYS WILL RECEIVE AN $8 MILLION UPFRONT PAYMENT AND IS ELIGIBLE FOR UP TO AN ADDITIONAL $75 MILLION IN MILESTONE PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below