BRIEF-Vulcan Materials Reports Q4 EPS $2.43 From Cont Ops

Feb 16 (Reuters) - Vulcan Materials Co:
* SEES 2018 SAME-STORE AGGREGATES SHIPMENT GROWTH OF 4 TO 6 PERCENT AND AGGREGATES PRICING GROWTH OF 3 TO 5 PERCENT
* PLAN FOR $350 MILLION IN INTERNAL GROWTH CAPEX DURING 2018, INCLUDING DEVELOPMENT OF STRATEGIC QUARRY SITES
* Q4 TAX BENEFIT INCLUDES $268 MILLION OF NET TAX BENEFIT ASSOCIATED WITH TAX CUTS AND JOBS ACT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.74, REVENUE VIEW $932.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.40 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* VULCAN MATERIALS SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $4.00 TO $4.65 FROM CONTINUING OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: