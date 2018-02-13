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公司新闻(英文)
February 13, 2018 / 7:07 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Wallenius Wilhelmsen Logistics Q4 Total Income $1,036 Million

1 分钟阅读

Feb 13 (Reuters) - Wallenius Wilhelmsen Logistics Asa :

* SAYS TOTAL INCOME FOR WWL ASA WAS $1 036 MILLION IN Q4, UP 8% FROM Q3

* SAYS HAVE DECIDED TO INCREASE ANTITRUST PROVISION WITH $140 MILLION

* QTRLY ‍ADJUSTED EARNINGS (EBITDA) CAME IN AT $182 MILLION, A DECLINE OF 5% COMPARED TO PREVIOUS QUARTER​

* SAYS QUARTER, COMPANY HAS REACHED ABOUT $75 MILLION IN CONFIRMED ANNUALIZED SYNERGIES

* WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS- FOLLOWING PROGRESS IN REALIZING MERGER SYNERGIES, CO INCREASES ITS SYNERGY TARGET FROM $100 MILLION TO $120 MILLION BY 2019‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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