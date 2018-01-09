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BRIEF-Warner Bros. To Restructure Global Theatrical & Home Entertainment Operations
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#公司新闻(英文)
January 9, 2018 / 7:43 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Warner Bros. To Restructure Global Theatrical & Home Entertainment Operations

1 分钟阅读

Jan 9 (Reuters) - Warner Bros:

* WARNER BROS. TO RESTRUCTURE GLOBAL THEATRICAL AND HOME ENTERTAINMENT OPERATIONS

* SAYS ‍BLAIR RICH TO SERVE AS PRESIDENT, WORLDWIDE MARKETING, WARNER BROS. PICTURES GROUP AND WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT​

* SAYS BLAIR RICH TO SERVE AS PRESIDENT, WORLDWIDE MARKETING, WARNER BROS. PICTURES GROUP AND WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT

* SAYS RON SANDERS TO SERVE AS PRESIDENT, WORLDWIDE DISTRIBUTION, WARNER BROS. PICTURES GROUP

* SAYS TOBY EMMERICH TO BECOME CHAIRMAN, WARNER BROS. PICTURES GROUP

* SAYS ‍RICH AND SANDERS PROMOTIONS ARE EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* SAYS ‍SUE KROLL TO BECOME STUDIO-BASED PRODUCER AT WARNER BROS. PICTURES​

* SAYS SANDERS WILL ALSO RETAIN HIS RESPONSIBILITIES AS PRESIDENT, WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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