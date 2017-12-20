FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Wells Fargo & Co To Raise Minimum Hourly Pay Rate To $15
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
深度分析
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
时事要闻
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 20, 2017 / 9:41 PM / 5 days ago

BRIEF-Wells Fargo & Co To Raise Minimum Hourly Pay Rate To $15

1 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - Wells Fargo & Co:

* TO RAISE MINIMUM HOURLY PAY RATE TO $15

* SAYS ‍COMPANY‘S INCREASED MINIMUM HOURLY PAY RATE OF $15 FOR U.S.-BASED TEAM MEMBERS GOES INTO EFFECT IN MARCH 2018​

* NEW PAY RATE IS AN 11 PERCENT INCREASE TO CURRENT MINIMUM HOURLY RATE OF $13.50 THAT COMPANY ANNOUNCED IN JANUARY 2017

* IN ADDITION, OVER PAST YEAR CO HAVE ADDED FOUR ADDITIONAL PAID HOLIDAYS PER YEAR

* ANNOUNCED PLANS TO GRANT RESTRICTED STOCK AWARDS TO ABOUT 250,000 TEAM MEMBERS THAT WILL VEST IN TWO YEARS SUBJECT TO GRANT TERMS

* WELLS FARGO CEO SAYS TAX REFORM IS “GOOD” FOR U.S. & CO HAS TAKEN IMMEDIATE STEPS TO INVEST IN TEAM MEMBERS, COMMUNITIES, SMALL BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below