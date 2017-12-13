BRIEF-Wesco International Renews Share Repurchase Program, Provides 2018 Outlook

Dec 13 (Reuters) - Wesco International Inc:
* WESCO INTERNATIONAL, INC. REAFFIRMS 2017 OUTLOOK, RENEWS SHARE REPURCHASE PROGRAM, AND PROVIDES 2018 OUTLOOK
* - EXPECT FAVORABLE CONDITIONS AND POSITIVE GROWTH IN END MARKETS TO CONTINUE IN 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.31, REVENUE VIEW $7.97 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.87, REVENUE VIEW $7.60 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WESCO INTERNATIONAL SAYS AUTHORIZES NEW SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION OF UP TO $300 MILLION OVER THE NEXT THREE YEARS
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.31, REVENUE VIEW $7.97 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WESCO - “WELL-POSITIONED TO BENEFIT FROM U.S. TAX REFORM PROPOSALS NOW BEING CONSIDERED BY CONGRESS”
* WESCO - POTENTIAL BENEFIT FROM U.S. TAX REFORM PROPOSALS NOT REFLECTED IN CO‘S OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage: