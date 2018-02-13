BRIEF-Western Union Reports Qtrly Loss Per Share $2.44

Feb 13 (Reuters) - Western Union Co:
* WESTERN UNION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* COMPANY EXPECTS SOLID BUSINESS PERFORMANCE IN 2018; QUARTERLY DIVIDEND INCREASED 9%
* WESTERN UNION - CONSUMER-TO-CONSUMER (C2C) REVENUES INCREASED 5% ON A REPORTED BASIS, OR 4% CONSTANT CURRENCY FOR Q4 2017
* WESTERN UNION - CO‘S 2017 U.S. FEDERAL TAX CASH LIABILITY IS ESTIMATED AT $780 MILLION AND WILL BE PAYABLE OVER NEXT EIGHT YEARS
* EXPECTS LOW TO MID-SINGLE DIGIT INCREASE IN GAAP AND CONSTANT CURRENCY REVENUE FOR FY 2018
* EXPECTS OPERATING MARGIN OF APPROXIMATELY 20% FOR FY 2018
* EXPECTS CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES OF APPROXIMATELY $800 MILLION FOR FY 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45, REVENUE VIEW $1.40 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: