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BRIEF-WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES Q3 ADJ SHR $0.88 EXCLUDING ITEMS
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#公司新闻(英文)
2017年10月24日 / 下午12点50分 / 更新于 21 小时内

BRIEF-WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES Q3 ADJ SHR $0.88 EXCLUDING ITEMS

1 分钟阅读

Oct 24 (Reuters) - Westinghouse Air Brake Technologies Corp :

* WABTEC REPORTS RESULTS FOR 3Q, UPDATES GUIDANCE

* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.88 EXCLUDING ITEMS

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.70

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.84 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2017 EARNINGS PER SHARE $3.45 TO $3.50 EXCLUDING ITEMS

* SEES FY 2017 REVENUE ABOUT $3.8 BILLION

* Q3 SALES $958 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $946 MILLION

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.53, REVENUE VIEW $3.84 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP - ‍COMPANY‘S 12-MONTH BACKLOG, A SUBSET OF TOTAL, INCREASED 5 PERCENT TO $2.2 BILLION​ AT QUARTER-END

* WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP SAYS ‍ADJUSTED OPERATING MARGIN TARGET IN Q4 IS ABOUT 15 PERCENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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