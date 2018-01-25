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January 25, 2018 / 11:24 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-Weyco Group Partners With Samar Lifestyle To Launch The Florsheim Brand In India And South Asia

1 分钟阅读

Jan 25 (Reuters) - Weyco Group Inc:

* WEYCO GROUP PARTNERS WITH SAMAR LIFESTYLE TO LAUNCH THE FLORSHEIM BRAND IN INDIA AND SOUTH ASIA

* ‍FLORSHEIM COLLECTION WILL BE AVAILABLE STARTING IN SPRING/SUMMER 2018 SEASON ACROSS 100+ POINTS OF SALE ACROSS INDIA​

* GROUP WILL BE INTRODUCING FLAGSHIP FLORSHEIM STORES IN INDIA IN LATE 2018 WITH AN ADDITIONAL 5 STORES IN 2019​

* SIGNED LICENSING AGREEMENT WITH SAMAR LIFESTYLE ,TO PRODUCE AND DISTRIBUTE FLORSHEIM FOOTWEAR IN INDIA, PAKISTAN, BANGLADESH, NEPAL & BHUTAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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