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BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust Responds To Cedar Realty Trust
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#公司新闻(英文)
2017年11月27日 / 下午5点40分 / 1 天前

BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust Responds To Cedar Realty Trust

1 分钟阅读

Nov 27 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. RESPONDS TO CEDAR REALTY TRUST, INC.

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT - WHEELER MANAGEMENT, BOARD WILL CONTINUE TO REVIEW OPPORTUNITIES, STRATEGIES DESIGNED TO INCREASE SHAREHOLDER VALUE​

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SAYS ‍WHEELER‘S CORRESPONDENCE ON NOVEMBER 22 DID NOT INCLUDE AN OFFER​

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT - ‍ON NOV 22, CO SENT LETTER TO CEDAR‘S BOARD SUGGESTING A POSSIBLE DISCUSSION TO “ENHANCE SHAREHOLDER VALUE” OF BOTH COS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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