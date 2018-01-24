FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 24, 2018 / 9:43 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Whirlpool Corp Reports Q4 Loss Per Share of $3.69

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Whirlpool Corp:

* REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS; PROVIDES 2018 GUIDANCE

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $14.50 TO $15.50 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $12.45 TO $13.45

* Q4 EARNINGS PER SHARE $4.10 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 SALES $5.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $5.88 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.02 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $3.69

* FOR FULL-YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TO GENERATE CASH FROM OPERATING ACTIVITIES OF APPROXIMATELY $1.7 BILLION TO $1.8 BILLION

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $15.52 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PLANS TO CONTINUE REPURCHASING COMMON STOCK THROUGHOUT 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below