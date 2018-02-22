BRIEF-Whiting Petroleum To Sell Redtail Assets in Colorado

Feb 22 (Reuters) - Whiting Petroleum Corp:
* CHIEF EXECUTIVE BRAD HOLLY BEGINS FIRST EARNINGS CALL AS CEO WITH INVESTORS
* CEO SAYS WILL PURSUE STRATEGY OF BALANCED GROWTH AND FREE CASH FLOW
* SAYS BOARD HAS ADDED DRILLING RATE OF RETURN METRIC TO EXECUTIVE COMPENSATION PLAN
* CEO SAYS EXPECTS SALE OF REDTAIL ASSETS AS A ‘SECOND-QUARTER EVENT’
* CEO SAYS GOAL FOR REDTAIL SALE WOULD BE TO SELL UPSTREAM, MIDSTREAM ASSETS AT SAME TIME
* CEO: ‘WE LIKE GENERATING FREE CASH FLOW’
* SAYS HAS FOUR DRILLING RIGS IN BAKKEN NOW, MIGHT ADD ONE MORE IN SUMMER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ernest Scheyder)