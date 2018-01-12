FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Williams-Sonoma Says Entered Amended And Restated Credit Agreement To Credit Agreement Dated Nov 19, 2014
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
国际财经
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
中国财经
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 12, 2018 / 9:38 PM / 更新于 2 hours ago

BRIEF-Williams-Sonoma Says Entered Amended And Restated Credit Agreement To Credit Agreement Dated Nov 19, 2014

1 分钟阅读

Jan 12 (Reuters) - Williams-Sonoma Inc:

* WILLIAMS-SONOMA SAYS ON JAN 8, ENTERED SEVENTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AMENDING AND REPLACING CO‘S CREDIT AGREEMENT DATED NOV 19, 2014

* WILLIAMS-SONOMA SAYS NEW CREDIT FACILITY ALSO PROVIDES FOR A $300 MILLION UNSECURED TERM LOAN FACILITY

* WILLIAMS-SONOMA SAYS ‍NEW CREDIT FACILITY PROVIDES FOR $500 MILLION UNSECURED REVOLVING LINE OF CREDIT - SEC FILING​

* WILLIAMS-SONOMA - ‍PROCEEDS OF CREDIT FACILITY TO BE USED TO REFINANCE CO'S INDEBTEDNESS UNDER EXISTING SIXTH AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT​ Source text: (bit.ly/2D5oV0N) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below