FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Windstream Announces Debt Exchange Offers And Consent Solicitations
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月28日 / 下午2点11分 / 1 天内

BRIEF-Windstream Announces Debt Exchange Offers And Consent Solicitations

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Windstream Holdings Inc:

* WINDSTREAM ANNOUNCES DEBT EXCHANGE OFFERS AND CONSENT SOLICITATIONS

* WINDSTREAM HOLDINGS - UNIT OFFERING TO EXCHANGE ANY AND ALL OF ITS 7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2023 FOR NEW 6 3/8 PCT SENIOR NOTES DUE 2023​

* WINDSTREAM HOLDINGS INC - ‍2023 EXCHANGE OFFER WILL EXPIRE AT 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON DEC 26, 2017, UNLESS EXTENDED​

* WINDSTREAM - ALSO OFFERING TO EXCHANGE 7.75 PCT SENIOR NOTES DUE 2021, 7.50 PCT DUE 2022 FOR NEW 8.75 PCT NOTES DUE 2024 & TOGETHER WITH 2023 EXCHANGE OFFER​

* WINDSTREAM HOLDINGS INC - ‍2021/2022 EXCHANGE OFFERS WILL EXPIRE AT 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON DECEMBER 26, 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below