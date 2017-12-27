FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Workhorse To Spin-Off Surefly Unit Into Separate Publicly Traded Company
频道
专题
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
国际财经
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
中国财经
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
财经视点
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 27, 2017 / 2:12 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Workhorse To Spin-Off Surefly Unit Into Separate Publicly Traded Company

1 分钟阅读

Dec 27 (Reuters) - Workhorse Group Inc:

* WORKHORSE SAYS ON DEC 26, CO ANNOUNCED PLANS TO SPIN-OFF SUREFLY, A UNINT OF CO, INTO SEPARATE PUBLICLY TRADED COMPANY - SEC FILING

* WORKHORSE GROUP SAYS INTENDS TO RETAIN PORTION OF OWNERSHIP OF SUREFLY FOLLOWING COMPLETION OF SPIN-OFF

* WORKHORSE GROUP INC - ON DECEMBER 26, 2017, CO ENTERED INTO A SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH SEVERAL EXISTING INSTITUTIONAL INVESTORS

* WORKHORSE GROUP INC - PURSUANT TO SECURITIES PURCHASE AGREEMENT, CO ISSUED ORIGINAL ISSUE DISCOUNT SENIOR SECURED NOTES IN AMOUNT OF $5.75 MILLION

* WORKHORSE - SPIN-OFF INVESTORS HAVE RIGHT TO CONVERT NOTES INTO SERIES A PREFERRED STOCK OF SUREFLY AT PRE-MONEY VALUATION OF $33 MILLION Source: (bit.ly/2BXX2ry) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below