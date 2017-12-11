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BRIEF-Xerox Receives Director Nominations From Activist Investor Carl Icahn
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#公司新闻(英文)
December 11, 2017 / 12:15 PM / in a day

BRIEF-Xerox Receives Director Nominations From Activist Investor Carl Icahn

2 分钟阅读

Dec 11 (Reuters) - Xerox Corp:

* XEROX ANNOUNCES CHANGE TO BOARD OF DIRECTORS AND CONFIRMS RECEIPT OF DIRECTOR NOMINATIONS FROM CARL ICAHN

* XEROX CORP - ‍ JONATHAN CHRISTODORO HAS RESIGNED FROM COMPANY‘S BOARD OF DIRECTORS​

* XEROX CORP - REAFFIRMED FULL YEAR GUIDANCE FOR ADJUSTED OPERATING MARGIN, EPS, CASH FLOW & REVENUE PROVIDED ON OCT 26, 2017 WITH CO‘S Q3 2017 RESULTS

* XEROX - IN CONNECTION WITH CHRISTODORO‘S RESIGNATION, STANDSTILL ARRANGEMENT BETWEEN CO, ICAHN GROUP ENTERED INTO ON JUNE 27, 2016 WAS TERMINATED

* XEROX CORP - RECEIVED NOTICE FROM ICAHN GROUP OF ITS NOMINATION OF 4 DIRECTOR CANDIDATES TO STAND FOR ELECTION AT CO‘S 2018 ANNUAL MEETING

* XEROX CORP - CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE OF BOARD WILL REVIEW AND CONSIDER ICAHN‘S DIRECTOR CANDIDATES

* XEROX-‍CHRISTODORO, FORMER MANAGING DIRECTOR OF ICAHN CAPITAL, RESIGNED TO ALLOW CARL ICAHN TO SUBMIT DIRECTOR NOMINATIONS FOR ELECTION AT 2018 MEETING

* XEROX CORP - “IN 2017 ALONE, WE EXPECT TO MEET OR EXCEED OUR TARGET OF $600 MILLION OF GROSS COST SAVINGS” Source text for Eikon: Further company coverage:

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