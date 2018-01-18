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January 18, 2018 / 1:38 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Xtant Medical Enters Into Restructuring And Exchange Agreement With All Holders Of Outstanding Convertible Notes

1 分钟阅读

Jan 18 (Reuters) - Xtant Medical Holdings Inc:

* XTANT MEDICAL ENTERS INTO RESTRUCTURING AND EXCHANGE AGREEMENT WITH ALL HOLDERS OF OUTSTANDING CONVERTIBLE NOTES

* XTANT MEDICAL HOLDINGS - ENTERED INTO RESTRUCTURING & EXCHANGE AGREEMENT WITH ROS ACQUISITION OFFSHORE LP, ORBIMED ROYALTY OPPORTUNITIES II, LP

* XTANT MEDICAL HOLDINGS INC - ‍UPON STOCKHOLDER APPROVAL, AMENDMENT OF CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT REVERSE STOCK SPLIT OF COMMON STOCK​

* XTANT MEDICAL HOLDINGS - ENTERED INTO RESTRUCTURING AGREEMENT WITH HOLDERS OF ALL OF CO‘S OUTSTANDING 6.00% CONVERTIBLE SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2021

* XTANT MEDICAL HOLDINGS INC - PRIMARY PURPOSES OF CO‘S ENTRY INTO RESTRUCTURING AGREEMENT ARE TO REFORM ITS CAPITAL STRUCTURE, MEET ITS LIQUIDITY NEEDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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