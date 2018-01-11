FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Yamana Gold ‍preliminary Q4 Total Gold Production 259,000 Oz​
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
国际财经
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
中国财经
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 11, 2018 / 1:16 PM / a day ago

BRIEF-Yamana Gold ‍preliminary Q4 Total Gold Production 259,000 Oz​

2 分钟阅读

Jan 11 (Reuters) - Yamana Gold Inc:

* YAMANA GOLD PROVIDES PRELIMINARY 2017 OPERATIONAL RESULTS AND AN UPDATE ON CONSTRUCTION ACTIVITIES AT CERRO MORO

* YAMANA GOLD INC - ‍PRELIMINARY Q4 TOTAL GOLD PRODUCTION 259,000 OZ​

* YAMANA GOLD INC - ‍PRELIMINARY Q4 TOTAL SILVER PRODUCTION 1.2 MILLION OZ

* YAMANA GOLD INC - ‍PRELIMINARY Q4 TOTAL COPPER PRODUCTION 34.0 MILLION LBS

* YAMANA GOLD INC - EXPECTING TO ACCOUNT FOR PRODUCTION FROM CERRO MORO AS COMMERCIAL PRODUCTION BEFORE MID-YEAR​

* YAMANA GOLD INC - ‍ NEARLY ALL OF 2018 PRODUCTION CONTRIBUTION FROM CERRO MORO IS EXPECTED TO CONTRIBUTE TO CASH FLOW​

* YAMANA GOLD - ‍ENTERED INTO A COPPER ADVANCED SALES PROGRAM PURSUANT TO WHICH CO WILL RECEIVE $125.0 MILLION ON JAN 12, 2018

* YAMANA GOLD- PROGRAM PURSUANT TO WHICH CO TO RECEIVE $125.0 MILLION IS IN EXCHANGE FOR ABOUT 40.3 MILLION POUNDS OF COPPER TO BE DELIVERED IN H2 2018, H1 2019​

* YAMANA GOLD SEES PROCEEDS OF COPPER ADVANCED SALES PROGRAM TO ALSO HAVE BENEFIT OF SAVINGS IN INTEREST THAT WOULD HAVE BEEN PAYABLE ON CREDIT FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below