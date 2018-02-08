FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 8, 2018 / 12:01 PM / 2 days ago

BRIEF-Yum! Brands To Purchase $200 Mln Of Common Stock From Grubhub

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Grubhub Inc:

* YUM! BRANDS AND GRUBHUB ANNOUNCE NEW U.S. GROWTH PARTNERSHIP

* YUM! TO PURCHASE $200M OF COMMON STOCK FROM GRUBHUB

* ‍PIZZA HUT U.S. PRESIDENT ARTIE STARRS TO JOIN GRUBHUB BOARD OF DIRECTORS AS AN INDEPENDENT DIRECTOR​

* DEAL INITIALLY INCLUDES ONLINE ORDERING FOR PICKUP AND DELIVERY FROM KFC AND TACO BELL RESTAURANTS IN U.S.

* YUM ALSO ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH GRUBHUB TO PURCHASE $200 MILLION OF COMMON STOCK

* AS A PART OF PARTNERSHIP, GRUBHUB WILL EXPAND ITS BOARD OF DIRECTORS FROM NINE TO 10 MEMBERS

* SAYS ‍KFC, TACO BELL AND GRUBHUB WILL WORK WITH FRANCHISEES TO TEST AND ROLL OUT ONLINE ORDERING FOR PICKUP AND DELIVERY​

* ‍NEW PARTNERSHIP TO DRIVE INCREMENTAL SALES TO KFC AND TACO BELL RESTAURANTS IN U.S. THROUGH ONLINE ORDERING FOR PICKUP AND DELIVERY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below