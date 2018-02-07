BRIEF-Yum China Reports Q4 Loss Per Share $0.23

Feb 7 (Reuters) - Yum China Holdings Inc:
* YUM CHINA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* QTRLY SAME-STORE SALES GREW 5%, WITH AN INCREASE OF 7% AT KFC AND 1% AT PIZZA HUT
* AS A RESULT OF TAX ACT CO INCURRED AN ESTIMATED TAX CHARGE OF $164 MILLION, OR $0.42 PER SHARE, DURING Q4
* BOARD OF DIRECTORS DECLARED A CASH DIVIDEND OF $0.10 PER SHARE ON YUM CHINA‘S COMMON STOCK
* MOBILE PAYMENTS ACCOUNTED FOR ABOUT 53% OF COMPANY SALES DURING Q4 OF 2017
* OPENED 339 NEW RESTAURANTS DURING QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: