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BRIEF-Zais Group Holdings To Merge With Z Acquisition LLC
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#公司新闻(英文)
January 12, 2018 / 11:27 AM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Zais Group Holdings To Merge With Z Acquisition LLC

1 分钟阅读

Jan 12 (Reuters) - Zais Group Holdings Inc:

* ZAIS GROUP HOLDINGS, INC. ENTERS INTO DEFINITIVE MERGER AGREEMENT; TRANSACTION WOULD RESULT IN COMPANY GOING PRIVATE

* ZAIS GROUP HOLDINGS - BOARD OF DIRECTORS APPROVED MERGER AGREEMENT

* ZAIS GROUP - CO‘S STOCK NOT OWNED BY Z ACQUISITION & SOME AFFILIATES OR OTHER PARTIES TO BE CONVERTED INTO RIGHT TO GET $4.10/SHARE, EX. SOME TAXES

* ZAIS GROUP HOLDINGS INC - AFTER MERGER, ZAIS IS EXPECTED TO CONTINUE ITS OPERATIONS AND REMAIN HEADQUARTERED IN NEW JERSEY

* ZAIS GROUP HOLDINGS INC - IMMEDIATELY AFTER CLOSING OF MERGER, ZAIS WILL BECOME A SUBSIDIARY OF Z ACQUISITION Source text for Eikon: Further company coverage:

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