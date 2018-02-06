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February 6, 2018 / 4:08 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-Ziopharm Oncology Addresses Rumors And Stock Volatility, Affirms 2018 Guidance

1 分钟阅读

Feb 6 (Reuters) - Ziopharm Oncology Inc:

* ZIOPHARM ONCOLOGY ADDRESSES RUMORS AND STOCK VOLATILITY, AFFIRMS 2018 GUIDANCE

* COMPANY REAFFIRMS ITS GUIDANCE FOR ALL ACTIVITIES IN 2018

* ZIOPHARM HAS HAD NO DISCUSSIONS AND HAS NO PLANS TO UNDERTAKE AN UNDERWRITTEN STOCK OFFERING AT THIS TIME​

* AS OF DEC. 31, 2017, CO HAD $70.9 MILLION OF CASH RESOURCES & $34.6 MILLION FROM PRE-PAYMENT FOR PROGRAMS TO BE CONDUCTED BY CO

* CURRENT RESOURCES WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS CURRENTLY PLANNED OPERATIONS INTO Q4 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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