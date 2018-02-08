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February 8, 2018 / 8:56 AM / 2 days ago

BRIEF-Zurich Insurance CFO - wouldn't see share buybacks of same scale in future

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Zurich Insurance Group AG:

* ZURICH INSURANCE CEO SAYS SEES CLEAR POTENTIAL FOR COMBINED RATIO IMPROVEMENT IN COMING RESULTS

* ZURICH INSURANCE CEO SAYS COST REDUCTION FOCUSING ON EUROPE AND THE UNITED STATES, AS WELL AS TECHNOLOGY EFFICIENCIES

* ZURICH INSURANCE CEO SAYS SHARE REPURCHASE A TARGETED MEASURE, PURPOSE WILL BE FULFILLED THIS YEAR

* ZURICH INSURANCE CFO SAYS WOULDN‘T SEE SHARE REPURCHASES OF THE SAME SCALE IN THE FUTURE

* ZURICH INSURANCE CEO SAYS LONG WAY FROM SEEING INFLATION COMING BACK

* ZURICH INSURANCE CEO SAYS WILL CONTINUE LOOKING FOR M&A OPPORTUNITIES, PROGRESSIVELY EXPANDING CAPACITY TO SERVE CUSTOMERS IN INNOVATIVE WAYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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