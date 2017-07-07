光明乳业回购荷斯坦牧业45%股权 国际私募基金RRJ退出战略投资

路透上海7月7日 - 中国主要乳制品生产企业--光明乳业(600597.SS)周四晚公告称，经与国际私募基金RRJ Capital Ltd协商，光明乳业将回购其下属全资子公司持有的荷斯坦牧业45%股权，由光明乳业全资子公司光明乳业国际投资有限公司支付对价约3.15亿美元。

根据公告，公司董事会审议通过了《关于终止投资框架协议及受让Chatsworth Asset Holding Ltd.持有的荷斯坦牧业45%股权的议案》，是次交易完成后，光明乳业持有荷斯坦牧业55%的股权，光明乳业国际持有荷斯坦牧业45%的股权。

光明乳业表示，此次交易将有利于公司进一步加强对荷斯坦牧业的管控力度，有利于避免未来可能产生的高额财务成本。

荷斯坦牧业为光明乳业下属公司，拥有50多年的饲养牛只经验，目前是国内最大的奶牛业综合型服务公司之一。

公告显示，2014年11月27日引入RRJ下属全资子公司Chatsworth作为战略投资者，RRJ以等值于15.25亿元人民币的美元增资荷斯坦牧业，RRJ持有增资后合资公司45%的股权，而光明乳业以荷斯坦牧业现有全部资产出资持有合资公司55%股权。

截止去年末，荷斯坦牧业资产总额39.52亿元，资产净额21.24亿元，全年实现营业收入31.18亿元，净利润398.8万元。

同日，光明乳业发布了关于终止A股限制性股票激励计划(二期)并回购注销限制性股票公告。公告显示，2014年至今，中国乳制品行业经营环境发生较大变化，行业增速下滑。此次终止限制性股票激励计划不会对光明乳业经营活动产生重大影响，公司将根据实际经营情况，不断优化激励和约束机制，调动员工积极性、创造性，激发员工提升绩效。

光明乳业2017年第一季度实现营业收入53.66亿元，同比增长7.45%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长58.39%。（完）

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