华晨中国引入法国雷诺成旗下轻型客车业务股东 共增资15亿元

路透香港7月5日 - 华晨中国汽车(1114.HK)周三宣布，将以象征式一元人民币代价出售旗下轻型客车业务--渖阳华晨金杯汽车的49%股权予法国雷诺(RENA.PA)；完成后，华晨中国及雷诺将向华晨金杯增加注册资本共15亿元。

华晨中国上月底向金杯汽车(600609.SS)，以象征式一元收购余下华晨金杯汽车的39.1%股权至全资拥有。公司公告称，出售华晨金杯的49%股权予雷诺的代价，是考虑到华晨金杯截至去年底应占负债净额约36.1亿元及其过往年度营运所产生的亏损后公平磋商厘定。

完成股权出售后，华晨中国及雷诺将按各自51%及49%的持股比例，向华晨金杯增加注册资本合共15亿元。

华晨中国表示，尽管公司致力生产现有轻型客车之改良版本及推出多用途汽车新型号，惟轻型客车业务仍困难重重，但董事会仍认该产品在中国市场具增长潜力。完成交易后，雷诺将成为公司在中国轻型商用车分部之合营企业合作伙伴，双方的合作将标志一项关键战略措举，并可透过运用各自经验及专业知识全面开拓市场潜力。

交易完成后，华晨金杯将以金杯、华颂及雷诺品牌制造及分销各类轻型商用车产品。

华晨中国早盘中段股价升1.59%，报14.08港元。（完）

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