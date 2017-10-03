英国金融：退欧将影响欧洲银行业对英企贷款及清算业务--英国央行

路透伦敦10月3日 - 英国央行(BOE)周二表示，退欧将给英国企业从欧洲银行业贷款的能力以及一些清算活动带来风险，因为退欧后部分清算活动可能不得不迁出伦敦。

英国央行金融政策委员会9月20日的会议摘要称，欧元区及其他相关国家的银行占英国企业贷款总量的10%左右。

目前这些银行能以分支的形式运营，但英国退欧后，他们可能不得不升级成为子公司，这个过程可能需要很多个月。

“由于一些在英国有分支的欧洲经济区(EEA)金融机构对于解决这个问题未给予足够重视，因此英国批发银行服务中断的风险要略高于此前预期，”该委员会在声明中称。

英国央行审慎监管局(PRA)在“敦促金融机构加强应急预案。”

金融政策委员会还称，跨境金融服务清算业务面临被中断的“巨大风险”，例如企业为自身对冲金融市场潜在动荡风险所使用的衍生品。

欧盟此前曾表示，英国退欧后，某些情况下以欧元计价的交易应从伦敦改为在欧盟境内的城市进行清算。这项提议遭到英国的反对。

金融政策委员会表示，清算所正在检视各种应急方案，“包括可能将部分清算活动从英国移出，以继续为欧盟客户提供服务。”

但在该市场复杂程度和迁移成本都很高的部分，这样的方案并不可行。

金融政策委员会在周二公布的记录中称，委员们今年3月已感觉到，依赖目前信誉受损的伦敦银行同业拆放款利率(Libor)“带来了金融稳定风险”，尽管此后监管部门已表示对Libor的替换将在2021年后到位。

金融政策委员会此前并未公布委员们对依赖Libor所隐含风险的看法。(完) (编译 李春喜/许娜；审校 艾茂林/高琦)