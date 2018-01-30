英国央行政策重点将转向使通胀回归目标水准--总裁卡尼

路透伦敦1月30日 - 英国央行总裁卡尼(Mark Carney)周二表示，该央行工作重点正转向降低通胀这项更为传统的职责，因有迹象显示国内经济克服了2007-09年金融危机带来的冲击。

卡尼表示薪资正在逐步上涨。在央行正考虑何时能继续升息之际，这正是该央行乐见的情况。去年11月英国央行进行了10年来的首次升息。目前距离英国央行公布最新经济评估还有一周多的时间。

“目前的政策重点是...随着...经济领域中的闲置产能消除，货币政策将转向更加传统的领域，即愈发侧重使通胀在适当时间内持续地回归目标水准，”卡尼对英国上议院议员表示。

“劳动力市场继续收紧。薪资也逐步上涨。”

卡尼并称，薪资增速应该会很快超过通胀。“未来几年劳动力市场有望增强，且薪资也有望加速上升，因此今年稍晚实质收入可能将恢复增长。”

英国央行11月实施2007年以来的首次升息，并称未来三年可能再次升息，寻求令通胀率向2%的目标水准下降。

英国11月通胀率触及近六年高位3.1%，12月回落至3.0%，但仍高于约2.5%的薪资增速。

上周公布的数据显示，去年年底英国经济表现好于英国央行预期，但仍逊于其他很多发达国家，主要受退欧公投影响。

卡尼表示，英国经济生产率长期疲弱问题似乎比他前几年的预期更持久。生产率疲弱影响生活水平并推高通胀。

未来三年生产率增幅料提高至1.0-1.5%，但看起来还回不到金融危机前的2%水准。

分析师大多预计英国央行下次将在2018年下半年升息，但也有一些分析师认为最快5月就会升息。

英国央行将于2月8日公布最新经济预估，可能令投资者对于下步行动有更清晰的认识。(完)