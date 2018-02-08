焦点：英国央行未来升息可能性增加 因全球经济向好

路透伦敦2月8日 - 英国央行周四称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点，因为英国缓慢前行的经济正从全球复苏中获得一臂之力。

英国央行决策者以9:0一致投票通过维持利率在0.5%不变，一如路透调查预期，好让他们有时间来评估英国经济如何因应退欧方式。

但英国央行总裁卡尼(Mark Carney)及其同事表示，他们认为越来越有必要控制住通胀，呼应了其他主要央行在金融危机过去10年后收紧货币政策的行动。

利率期货市场显示，投资者现预期英国央行5月升息的机率将近70%，高于周四央行宣布决议前的不到50%。

英国央行称，希望通胀能在“更为常规的预估时期内”回到其2%目标，这表明他们把目光放在遏制未来两年的物价成长，而非三年。

“若经济运行情况基本符合2月通胀报告的预期，那么货币政策将需要比11月报告的预期提前收紧，在预估期间内的收紧幅度也要更大一些，”MPC表示。

英镑兑美元GBP=跳涨逾0.01美元，不过随后回吐多数涨幅。英国公债价格下跌，两年期公债收益率(殖利率)升至2015年底以来高位。

**薪资增长**

英国经济在2016年脱欧公投之后放缓，但比公投时许多投资者预期的情况要好，主要得益于美国、德国和其他主要贸易伙伴的经济表现明显改善。

虽然英国通胀率已远超2%目标水平，大部分归因于脱欧公投后英镑贬值，不过英国央行自2007-2009年金融危机以来，仅在去年11月升息一次，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)则已经升息五次。

英国央行预计全球经济在2018年将增长4%，为多年来表现最佳的年份之一。

分析师称，英国央行在5月升息的可能性目前基本上取决于，薪资是否加速上升，以及首相特雷莎梅能否很快确定达成英国退欧后为期两年的过渡协议。

MPC前委员森坦斯表示，英国央行可能在2018年升息两到三次。

英国央行小幅调高对英国经济成长的预估，未来三年平均每年料将扩张1.75%，今年料增长1.8%，高于上次预估的增长1.6%。

英国央行将经济低迷的前景归因于劳动力增长缓慢及人口老龄化。

到2018年底，薪资年度增幅将升至3%，与此前的预估一致，但英国央行对薪资通常过于乐观。(完)