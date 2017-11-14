英国金融：英央行副总裁康利夫希望看到薪资上涨迹象后再升息

路透伦敦11月14日 - 英国央行副总裁康利夫周二表示，他倾向于在看到薪资增长的更明确迹象后才支持升息。

康利夫是本月政策会议上反对升息决定的两位决策者之一。

他指出，英国经济成长带来过大通胀压力的证据有限，这意味着，英国央行有暂不升息的空间，不要过于看重成长、通胀和薪资间关联性的理论。

英国央行在11月2日的会议上以7:2投票决定升息，为逾10年来首次。总裁卡尼指出，失业率处于低位，可能引发薪资加速上涨。以此来证明升息决定的合理性。

康利夫表示，事实证明，英国央行过去有关薪资将增长的预期是错误的，央行有时间保持观望，看这一次情况是否有所不同。

“目前，国内通胀压力偏低，使我们在收紧政策前可以观望一段时间，直至有明确迹象显示，低失业率带动的薪资增长幅度与我们的预期一致，”他在牛津大学发表讲话时称。

周二稍早公布的数据显示，上月英国通胀持于五年高位3.0%，不及英国央行有关通胀将在3.2%触顶，然后向2%目标缓慢回落的预期。

英国央行决策者普遍认为，不确定性是个问题，但较之正常情况，目前的形势更加微妙，康利夫说。

他指出，除难以预料家庭和企业将会对正在进行的退欧磋商做何响应外，在英国和其它一些国家，低失业率和薪资加速增长之间的关联性看似已减弱。

“近几年，失业率给薪资增长造成的影响屡屡让我们失望，因此，国内通胀低于央行货币政策委员会的总体预期的风险并非无足轻重，”康利夫说。

“在这样的背景下，我倾向于更多地关注我们从数据中可以看到，或者看不到的迹象，少关注看不见摸不着的，和我们认为的经济起效的方式，”康利夫说。 (编译 母红; 审校 刘静)