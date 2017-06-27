焦点：英央行总裁政策控制力遭挑战 但历史来看总裁观点仍占优势

路透伦敦6月26日 - 英国央行总裁卡尼勇敢面对就任以来的最大挑战，试图维持利率在纪录低位，而最近的情形看来对他有利。

上周愈发有臆测认为，卡尼对英国央行利率决定的掌控能力在弱化，因首席经济学家霍尔丹表示，他可能改变立场，与本月投票支持英国启动十年来首次加息的委员们站到一队。

周一英镑上扬，两年期英债收益率触及七个月高点，继续上周的大幅涨势。两年期公债对于有关英国央行短期利率的观点比较敏感。

野村分析师甚至预测，货币政策委员(MPC)最早会在8月3日召开下次会议时就加息。

但近年来MPC的动态表明，这种立场转变目前仍不太可能。

自2011年以来，英国央行内部的利率决策者都没有人在利率政策上与总裁唱反调。

MPC有五位成员是央行内部人士，其中包括总裁，另外四位为外部人士。

上次总裁利率意见被投票否决还是在2007年。

在英国央行大规模购债计划方面，上一次央行总裁在投票中失利是在2013年，当时的总裁金恩想要加大该计划规模，却未能获得支持。购债是英国央行刺激经济举措的另一大组成部分。

MPC前委员、现任普华永道高级经济顾问的森坦斯(Andrew Sentance)称，尽管近期存有分歧，但卡尼在MPC的影响力仍然较为强大。

“如果卡尼一如既往反对升息，则将带来非常大的障碍，”他表示。

英国央行本月以5:3投票维持利率不变，第九个委员职位目前仍然空缺。这一比例要比市场预期咬得更紧，反映出了该央行面临的鹰鸽力量悬殊不大之势，不过赞成升息的委员还都只是MPC外部委员。

当然，现在和8月期间的数据也可能会影响到MPC是升息还是降息的决定。

但上周卡尼明确表示，他感到现在还不是升息的合适时机。他强调了薪资增长的疲弱状况，并称他希望观察英退在未来数月给经济造成的影响。

英国央行去年8月将利率降至0.25%，当时担心退欧公投将打击英国经济。如果将利率回调至0.50%，按历史标准衡量也仍然是非常低的水准，只是会意味着自2007年以来的首次升息，并可能加重消费者对财务状况的谨慎情绪。

**央行总裁的影响力**

若要MPC在8月投票支持升息，还需有第二个内部委员与霍尔丹一道投赞成票，假设届时霍尔丹真地投票支持升息。

可能还需要新的外部委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)在她第一次参加MPC会议时就与央行总裁唱反调，而这对新任MPC委员来说极其罕见。

邓雷罗将接替三位支持升息的委员中的一位。

“我不确信已经非常接近加息了，”一直呼吁加息的MPC前委员森坦斯表示，“卡尼的立场具有决定性作用，他担任总裁以来，央行的政策立场与他的态度高度一致。”

卡尼在2013出任英国央行总裁，自那时起MPC投票表决的一致性明显提高。

MPC委员福布斯在本月离任前的最后一次演讲中指出，自2013年以来MPC内部的不同意见几乎完全消失。

在MPC 8月3日会议前，分析师期待委员们阐述各自的政策立场，同时密切关注可以左右利率决定的经济数据。(完)