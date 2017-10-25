热点问答：英国央行升息将对国内经济造成何种影响？

路透伦敦10月24日 - 英国央行将于11月2日召开货币政策委员会(MPC)会议，外界普遍预期该行将决议在逾10年来首度加息。

资料图片：2015年5月，伦敦，一辆巴士经过英国央行。REUTERS/Stefan Wermuth

路透访查的分析师多半不认为存在升息的必要性，而加息的象征意义可能大过对经济相对温和的影响。

以下为学术界、民间领域及英国央行的分析师们对升息25个基点至0.5%将带来何种影响的各种推测，其依据为过往经济如何表现的模型。

**公众反应**

这点无法予以精准衡量。英国民众可能会对2007年以来的首次加息大感吃惊，尤其是时值英国准备退出欧盟、经济成长疲弱之际。

尽管英国央行已经排除让利率重返危机前约5%水准的可能性，但民众及市场认为这将是多次升息前所开出第一炮，因此可能会出现不相称的反应。

**经济增长会怎样？**

英国经济今年以0.3%的季率增长，仅为长期平均增速的一半。

英国央行2014年的一份研究报告估计，升息1个百分点会导致两三年内的经济产出减少0.6%。不过报告仅代表作者的个人看法，并非央行官方立场。

升息0.25个百分点将令国内生产总值(GDP)小幅减少0.15%，相当于目前利率水平环境下六周的新增产出。

其他机构对升息影响的预估略微高一些。英国国家经济社会研究院(NIESR)的研究员Amit Kara认为，升息0.25个百分点的影响约为GDP的0.2%左右；而咨询机构Oxford Economics的Martin Beck则称，三年后的影响可能最高达到GDP的0.3%。

“若现在升息，其影响可能会被放大，”Beck表示，指出存在英国退欧不确定性、公共支出制约、以及出现其他冲击因素等不利条件。

瑞士信贷分析师认为，基于对1970年代以来导致经济滑坡的各项因素的分析，若央行升息0.25个百分点，可能令英国经济滑入衰退的风险提高5%左右。

**英镑将如何反应？**

英国央行上月表示可能在未来数月升息后，英镑在24小时内上涨0.04美元，升至1.36美元上方。

汇市策略师表示，英镑目前几乎已经完全消化了11月升息的可能性，因此如果英国央行一如预期在11月2日升息，那么英镑可能只会小涨。

“英镑涨势能否持续，取决于届时是否会有迹象显示后续可能采取更多行动，”伦敦Altana Hard Currency Fund投资组合经理Ian Gunner表示。

**对通胀会有什么影响？**

升息的主要目的就是抑制通胀，英国9月通胀率触及五年半高点3.0%。

英国央行研究报告估计，每升息1%可以让通胀在三年后下降一个百分点，因此升息0.25%只会对通胀构成轻微的下行压力。

目前通胀高于目标水平，是因为去年退欧公投后英镑重贬所造成的一次性冲击，英国央行认为这种影响将很快开始消退。

相反，英国央行担心该国经济在不因就业市场过热引发过度通胀的情况下，将无法像以前那样快速增长，而目前升息可避免这种状况的发生。

大多数经济分析师对薪资会强劲增长深有疑虑，即使失业率处在42年低位。

他们也不那么确信小幅度升息会对通胀产生明显的影响。NIESR的Kara称，把利率上调0.25个百分点，可能只会带动通胀率下滑0.1个百分点。

**会对抵押贷款成本产生多大的影响？**

许多英国民众率先感受到的将会是对他们贷款成本的影响。根据英国最大贷款业者之一的Nationwide，普通可变利率抵押贷款的年度利息支付将会增加180英镑(237美元)。

但立即受影响的民众比例比以往要少。Nationwide称，英国有抵押贷款的家庭比例已从10年前的逾40%降至30%以下。此外，40%的抵押贷款为可变利率抵押贷款，该比例为纪录低位，远低于2001年的70%。

**对消费者信贷有何影响？**

消费者信贷在过去几年增长迅速，但在银行未偿还贷款中所占比率还不到10%。平均个人新贷款的利率为7.5%，因此如果加息25个基点对于偿还利息的影响将是微乎其微。

换句话说，少数家庭确实因债务问题而焦头烂额，本月信用评级机构穆迪表示，升息可能打击贫困家庭。英国央行称，债务问题与失业紧密相关。

**升息是否会让民众感到意外？**

英国央行释出未来可能升息的信号，部分家庭已经接收到，但并非所有家庭。金融数据服务公司IHS Markit本月的调查显示，40%的家庭预期未来三个月升息，9月调查时为12%。大约63%的家庭预期未来六个月升息，上次调查时为29%。

尽管如此，对消费者信心还是有可能造成一些影响。市场研究公司GfK数据显示，2000年代中期的紧缩周期期间，在英国央行升息的月份消费者信心往往下降。

**升息是否打击企业投资？**

过去一年企业投资非常低迷，仅增长2.5%，不过并不是因为融资成本。英国工业联盟(CBI)的调查显示，需求的不确定性以及缺少赚钱的投资机会是主要原因。

英国央行鸽派和鹰派对比图表：tmsnrt.rs/2eSYykb

英国和欧元区经济互动图表：here (完)