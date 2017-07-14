英国债市：10年期英债收益率创2月以来最高周度收盘水平

路透伦敦7月14日 - 英国10年期公债收益率周五势将创六个月来的最高周度收盘水平，表现弱于美德公债，因市场等待下周出炉的英国通胀数据以及英国央行可能升息。

1425 GMT，10年期英债收益率升2个基点，至1.32%高位，稍早受美国通胀和零售销售数据疲弱，公债价格一度上涨，但之后回落。

1522 GMT，10年期英债收益率为1.311%，根据路透数据，这略高于上周1.309%的收盘水平，为2月3日以来的最高周度收盘水平。

10年期美债较可比英债收益率差降至六个月最低的99.3个基点，当日收窄约6个基点。

ADM Investor Services策略师Marc Ostwald称，市场逆转了稍早的跟随美债的膝跳式上涨走势。

美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第三次升息的可能性。

根据路透调查，预计下周二将要发布的英国消费者物价指数(CPI)将持于近四年高位的2.9%，今年晚些时候将在3%之上。

上个月，英国央行货币政策委员会对于维持利率不变的投票结果为5:3，有三位委员支持加息令市场意外，一小部分经济学家认为可能最快在8月升息。(完) (编译 刘静；审校 李军)