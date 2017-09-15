英国债市：短期英债收益率升至退欧公投以来最高，因央行警告可能很快加息

路透伦敦9月15日 - 英国短期公债收益率周五升至去年退欧公投以来最高水准，此前英国央行警告可能很快上调官方利率。

两年期和五年期英债收益率势将分别录得2010年和2008年来最大周线升幅，此前金融市场对英国央行将在11月2日下次会议上加息的预期升温。

之前曾警告不要在时机不成熟的情况下加息的英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周五表示，“正接近可能需要加息的时候了”。

金融市场现预计央行在11月会议上加息的几率为62%，周四英国央行发布9月政策声明前为54%，ADM Investor Services市场策略师Marc Ostwald表示。

他还表示，在2月会议上加息的几率为77%。

五年期英债收益率涨幅最大，1335 GMT，升7个基点，报0.73%，稍早高见0.772%，为2016年6月23日英国公投退欧当日以来最高。

两年期英债收益率高见0.482%，也为公投退欧当日以来最高，之后缩减涨幅，报0.44%，当日升6个基点。

10年期英债收益率也涨6个基点，报1.30%，较可比德债利差一度触及3月来最高的90个基点。

1335GMT，10年期英债收益率周线升29个基点，为2015年2月来最大，五年期英债收益率周线升35个基点，两年期英债收益率则升28个基点。(完) (编译 李军; 审校 母红)