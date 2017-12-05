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英国消费者趁黑五打折积极购买 价格上涨致食品支出增多--BRC
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2017年12月5日 / 凌晨1点21分 / 2 天前

英国消费者趁黑五打折积极购买 价格上涨致食品支出增多--BRC

1 分钟阅读

路透伦敦12月5日 - 零售商周二表示，英国消费者上月在黑色星期五积极购买打折产品，不过由于食品价格上涨，相关支出在其预算中的占比升高。

去年公投决定退欧后，英国消费者受苦于薪资增长缓慢而通胀跳涨，这促使许多预测者预计整体经济在今年放缓后，2018年将进一步减弱。

英国零售业联盟(BRC)称，英国11月同店零售销售较上年同期增长0.6%。

10月同店零售销售下降1.0%，创2008年10月以来的最差表现。

但销售环境对于零售商而言依然严峻。零售商原本期望11月底的促销能帮助提振销售。

“黑色星期五未能从根本上改变基本支出趋势，”BRC执行长Helen Dickinson说。

11月整体销售增长1.5%，回到过去12个月的平均增速。

BRC称，11月止的12个月，消费者在食品上的支出平均增加3.4%，创2013年3月以来最大增幅，表明很多日用必需品价格上涨在影响消费者。

支付公司Barclaycard(BARC.L)亦表示，消费者仍心态谨慎，11月支出较上年同期增长2.8%，连续第二个月低于最近通胀数据。

该公司并称，表示对家庭财务有信心的受访者比例从64%降至56%，受通胀和英国央行10年来首次升息行动影响。

英国工业联盟(CBI)表示，消费者的困境使得依赖消费者支出的企业受到拖累。

CBI称，在截至11月的三个月，消费服务企业增长放缓程度创2013年4月来最大。(完)

编译 许娜/汪红英/杜明霞；审校 陈宗琦/龚芳/徐文焰

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