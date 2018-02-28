图表新闻：退欧公投影响到英国经济方方面面

路透伦敦2月27日 - 就整体经济增长而言，2017年英国是七国集团(G7)中表现最弱的经济体。而且公投退出欧盟的决定在英国经济其他方面也留下了印记。

以下为英国2016年退欧公投影响的一些例子。

**移民**

官方数据显示，截至9月的12个月，欧盟公民流入英国的净移民数量几近腰斩。

移民问题是很多英国人投票支持退出欧盟的原因之一。但行业组织担心，英国对于其所需要的工人来说，吸引力在下降--尤其是在工程、建筑和医疗保健等领域。

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谷歌搜索数据显示，在网上寻找英国工作的欧盟国家民众数量触及新低。

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**投资**

在投资方面，英国长期落后于其他国家。

虽然英国央行预计今年企业投资将加速，但考虑到全球经济增长的强劲程度，英国企业投资依然低迷。英国央行总裁卡尼曾表示，退欧是英国投资增长低迷的原因。

欧盟执委会的一项长期调查显示，和欧盟其他主要成员国的同行相比，英国制造企业最不可能将旨在提高生产效率的投资放在首位。

调查还显示，相比之下，英国工厂最有可能只是替换掉老旧机器。这本身也是前期投资疲软的一个结果。

长期投资计划疲软给英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)带来挑战。哈蒙德希望通过刺激企业投资来摆脱英国生产率长期不振的局面。

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**个人无力偿债情况增多**

英国脱欧公投后英镑贬值，导致通胀上升，令国内消费者面临压力，使得10年来个人无力偿债情况不断增加的趋势进一步恶化。

下图为英格兰和威尔士每个季度实质薪资增长与个人自愿安排(individual voluntary arrangements，IVA)数量之对比，IVA是一种未达到破产程度的无力偿债情况。

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虽然近期IVA数量急升很大程度上反映了监管改革以及2016年中期消费者债务市场的变化，但实质薪资下滑与消费者财务紧张之间存在明显联系。

**旅游业**

英国旅游业似乎一直是退欧公投的受益者。英镑贬值增强了英国对海外游客的吸引力，同时也促使本国度假者留在国内。

不过，在截至9月的三个月，这种荣景有所消退，赴英的海外游客人数增幅降至一年低位。

汇率似乎一直都是一个重要因素。在截至9月的一年，来自北美的游客减少5%，受到美元贬值影响。但来自欧盟的游客则增加4%，因欧元兑英镑进一步走强。

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**贸易**

上周英国央行首席经济学家霍尔丹表示，全球经济强劲以及英镑走软已经对英国“产生魔力”，使经济成长向贸易而非消费倾斜。

贸易部指出，数据显示贸易净值(出口额减去进口额)对整体2017年经济成长做出正面贡献，为六年来首见。

然而按欧盟标准计算，英国的出口表现平平，几无迹象表明，在全球经济普遍改善环境下，英退公投以来英镑的下跌给本国出口商带来较大竞争优势。

而且贸易净值在2017年下半年对英国经济成长造成拖累。摩根大通经济学家称，很少甚至没有迹象表明英镑走软给经济带来了提振。

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(完)