英国经济：企业认为第四季增长升温，但预计2018年初将放缓--CBI

路透伦敦12月28日 - 英国工业联盟(CBI)周四表示，英国企业报告在截至12月的三个月增长升温，但预计2018年初增长放缓，因高通胀对家庭产生影响。

CBI称，英国12月月度增长指标从11月的正6跳升至正19。该指标是基于对企业产出过去三个月变化情况的调查，11月读值齐平一年多来最低水平。

CBI表示，各部门都出现增长。

相比而言，CBI增长调查的前瞻指标从11月的正6降至正4，创2016年6月退欧公投以来最低。

“持续的成本压力将使通胀维持在高位，持续压制家庭支出，尤其影响面向消费者的企业和零售商，”CBI经济情报负责人Anna Leach表示。

英国11月通胀率升至3.1%，创近六年来最高水平，很大程度上受脱欧公投后英镑下跌提振。

薪资增长一直慢于物价上涨，上周公布的官方数据显示，7-9月份家庭支出增幅为2012年以来最慢。

消费支出减少、英国脱欧对很多公司的影响存在不确定性，令英国整体经济承压，今年英国经济增长落后于欧洲很多国家。

很多预测人士预计2018年英国经济增长依然低迷。

CBI的增长指标是根据它对制造商、零售和分销公司、企业和专业服务公司的调查综合编制的。CBI称该指标涵盖了大约四分之三的民营经济。(完)