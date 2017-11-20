英国数据：预算案临近公布之际家庭倍感财务压力，圣诞节销售或下滑

路透伦敦11月20日 - 根据数据公司IHS Markit周一公布的调查，英国家庭本月感受到了更大的财务压力，信用卡公司Visa预计圣诞节假期的实质支出将出现2012年以来首次下滑。

这些报告凸显出英国财政大臣哈蒙德所面临的压力，他需要在定于本周公布的预算案中制定相关举措，帮助选民应对通胀上升和薪资增长迟滞。

11月的IHS Markit英国家庭财务指数下降至43.4，10月为上升至43.8。调查回覆者对自身财务前景的悲观程度为6月以来最大。

“11月的调查显示英国家庭财务压力进一步恶化，”IHS Markit分析师Sam Teague表示。

一些保守党成员曾敦促哈蒙德利用预算帮助英国家庭，尽管英国公共财政状况依然脆弱。

调查发现，11月家庭支出增长步伐有所放缓，也许是反映了银行控制信贷，以及支出能力的下降。英国央行已要求银行业者保证不会在消费者信贷方面太过冒险。

IHS Markit表示，英国家庭可获得的无担保信贷创2015年6月来最快降速。

这份调查是11月8-12日期间对1,500个英国民众进行的。

另外，Visa称其研究显示，预计经通胀调整后圣诞节假期期间支出将下降0.1%，为2012年以来首次出现年度下降，去年为增加近3%。

Visa预计，2017年全年支出将没有变化，创2013年以来最疲弱表现。 (完) (编译 王颖/杜明霞；审校 戴素萍/龚芳)