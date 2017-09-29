英国数据：第二季GDP较上年同期增幅被下修，服务业7月现萎缩

路透伦敦9月29日 - 英国第二季经济增长年率创下2013年以来最弱，并且服务业在7月出现萎缩，这反映出在英国央行准备实施十年来的首次升息之际，经济却可能正在失去动能。

官方数据显示，第二季国内生产总值(GDP)较上年同期的增幅放缓至1.5%，低于第一季的1.8%。

这亦逊于路透调查分析师所预估的持平于初值的1.7%。

统计局还称，英国第二季GDP较前季增幅确认为0.3%。

不过第二季经济成长构成元素中有更为利好消息，企业投资和出口的贡献要强于此前预期。

“2017上半年经济成长明显放缓，服务业是第二季唯一增长的领域”英国国家统计局统计员Darren Morgan称。

但7月服务业数据较前月下滑0.2%，6月为增长0.3%。服务业占到该国GDP的80%。

英国2016年经济增长快于预期。但今年以来经济表现不及其他国家，因退欧公投以来英镑走贬的影响对消费者造成冲击。

周五数据证实，2017上半年的成长速度为2012年以来同期最慢。

英国第二季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比为4.6%，高于第一季的4.4%。

第二季经常帐赤字达231.82亿英镑，分析师预估为160亿英镑，此前第一季数据大幅上修。

市场研究机构GfK隔夜公布的数据显示，尽管对家庭财务状况的悲观看法加深，但9月消费者信心指数小升。不过，英国抵押贷款业者Nationwide的数据显示，房价涨速为四年多来最慢。

英国央行已经表示，预计未来数月将升息以应对通胀上升；该央行预计10月通胀率将超过3%。

大多数经济分析师预计，英国央行将在11月2日货币政策委员会会议后升息。

英国央行总裁卡尼周五稍早在电台采访中称，决策者已就利率政策发出尽可能明朗的信号，并指出英国经济的发展势头适宜央行将在“相对不远时间”开始升息。(完) (编译/审校 高琦/刘秀红/许娜/汪红英/王洋)