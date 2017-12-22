FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
英国经济：12月企业乐观程度为五个月来最强，明年业务料增加--调查
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
时事要闻
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
中国财经
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
December 22, 2017 / 12:32 AM / 4 days ago

英国经济：12月企业乐观程度为五个月来最强，明年业务料增加--调查

1 分钟阅读

路透伦敦12月22日 - 莱斯银行周五公布的调查结果显示，英国企业信心已增强至7月以来最高，因为其预期2018年业务量将增加；不过企业乐观程度仍远低于去年公投脱欧之前的水平。

莱斯银行12月企业信心指数从11月的正24升至正28，而脱欧公投前平均为正44。

定于今日0930GMT发布的官方数据料将证实，英国第三季经济增长年率为1.5%，脱欧公投前平均为增长2%以上。

“这一结果预示经济在第四季以基本持平于最近数季的速度继续扩张，”莱斯银行分析师Hann-Ju Ho说。

“不过较大型企业公布的业务前景最为疲弱，对英退的影响也最担心，”他说。

另一份由市场研究公司YouGov和经济顾问公司Cebr公布的调查显示，消费者信心在11月触及退欧公投以来最低后有所恢复。

12月信心增幅为今年以来最大，主要归因于房屋所有者对房价看法更为乐观，但大多数分析师和房产估价师预计明年房价基本持平。

消费者对个人财务状况的看法为2014年1月来最糟。

YouGov/Cebr的调查是过去一个月进行的，收到6,000人的回复。莱斯银行的数据来自11月27日至12月11日受访的年度营收超过100万英镑(134亿美元)的300家企业。

英国与欧盟于12月8日达成协议，推进第二阶段脱欧谈判。

YouGov表示，消费者信心增强与退欧谈判取得进展有关。(完) (编译 徐文焰/杜明霞；审校 王兴亚/李爽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below