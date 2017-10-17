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焦点：英国9月通胀率创五年半高位 加大央行下月升息的可能性
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2017年10月17日 / 下午2点28分 / 4 天前

焦点：英国9月通胀率创五年半高位 加大央行下月升息的可能性

1 分钟阅读

路透伦敦10月17日 - 官方数据显示，英国9月通胀率升至逾五年最高水准，这可能加大英国央行下月升息的可能性。

资料图片：2015年12月，英国伦敦，顾客在一家Sainsbury's超市购物。REUTERS/Neil Hall

英国统计局周二称，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.0%，与路透访问的经济学家的平均预估一致，并创下2012年4月以来的最大同比升幅。

由于薪资未能跟上生活成本的上升步伐，今年通胀上涨已挤压了英国家庭的收入，导致整体经济增长放缓。

英国央行上月表示，只要经济和物价压力持续增强，预计未来几个月将升息。

路透调查的分析师中，大部分认为英央行将在11月的下次会议上采取行动，但多数亦表示，目前采取行动是错误的。

“食品价格和一系列运输成本上升帮助推高了9月通胀。这些效应被部分抵消，因服装价格涨幅没有上年同期强劲，，”ONS统计师Mike Prestwood称。

上月英央行表示，预计10月通胀率将超过3%，高于一个月前的预估，当时英央行预测将用逾三年时间通胀才会回到2%的目标。

虽然消费者已经感受到英镑贬值的多数效应，不过部分零售商一直到现在才开始转嫁成本。

周一家俱零售业者瑞典宜家集团(IKEA Group)表示，已经在英国涨价3%，以弥补英镑贬值损失。

自从英国公投退欧以来，英镑贸易加权指数已经下滑约12%。

上周英国央行总裁卡尼表示，该行预料将未来几个月内进行首度升息，但他拒绝说明是否最快就在下月采取行动、也不愿表明是否会进行一连串升息。

剔除波动较大的能源、食品和烟酒之外的核心消费者物价通胀持稳在2.7%，与路透调查中分析师的预期一致。

生产者物价(PPI)增速较上年同期放缓至3.3%，符合预期；8月为3.4%。

但企业对原材料和能源的投入物价较上年同期上涨8.4%，略微高于预估，与8月上修后的数据持平。

英国统计局还公布了8月房价数据。数据显示，英国8月房价较上年同期上涨5.0%，7月上涨4.5%。伦敦8月房价同比上涨2.6%。(完)

编译/审校 汪红英/于春红/张明钧/李春喜/张涛/高琦/刘秀红

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