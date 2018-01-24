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January 24, 2018 / 4:27 PM / 更新于 13 hours ago

欧洲汇市：英镑升穿1.42美元，录得九个月来的最大单日涨幅

1 分钟阅读

* 英镑兑美元升逾1%

* 英镑兑美元有望录得2010年以来最佳月度表现

* 劳动力市场数据和脱欧情绪扶助英镑涨势

路透伦敦1月24日 - 英镑周三升穿1.42美元，有望录得逾九个月来的最大单日涨幅，因英国就业数据强劲，美元普遍疲软促使投资者纷纷建立英镑多头头寸。

近日来，英镑创下2016年脱欧公投导致英镑急挫以来的一系列新高。最新的提振来自于乐观的就业数据，该数据缓解了对经济处于困境的担忧，燃点了央行可能今年升息超过一次的希望。

周三英镑最高升1.6%，本月迄今已经累积上涨逾5%，有望录得2010年年中以来的最佳月度表现。

“助涨英镑急升的原因可以追溯至美元疲弱，就业数据强劲，但英镑兑欧元仍在较大范围的区间内波动，”CIBC　Capital Markets　10国集团外汇策略部门负责人Jeremy Stretch称。

英镑兑欧元也上涨，触及六周最高水平。

周三公布的官方数据显示，截至11月的三个月英国就业人数意外大增，基本工资以近一年来最快速度增长。

英镑最高升至1.4232美元，兑欧元报0.8711英镑。

英镑贸易加权指数处于2017年年中以来最高水平，但仍远低于脱欧公投前的水平。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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