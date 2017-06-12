焦点：即便是在此次选举风暴之前 英国经济已经步履蹒跚

路透伦敦6月9日 - 在周五不那么明朗的选举结果出炉之前，英国经济似乎就已经显露出难以加速的迹象，工业生产继今年开局不利之后，4月增长依然不及预期。

一些分析师认为，经济成长乏力，围绕特雷莎·梅如何推进其脱欧计划的不确定性加大，可能迫使英国新政府不得不放宽支出方面的控制。

英国国家统计局公布，工业生产继今年前三个月下滑后，4月较前月仅成长0.2%，远逊于预估增幅0.8%，截至4月的三个月总体呈现萎缩，为11月以来首次。

4月制造业产出增幅为0.2%，路透调查预估为成长0.9%。

建筑业情况亦较预期疲弱得多。

去年公投意外决定退欧，加上特雷莎·梅在日前大选中意外失利，未能赢得议会多数席次，导致目前英国政局动荡加剧。

“今天的选举结果显然有在至第二季底这段期间，导致经济增长趋疲的风险，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Ruth Gregory表示，“不过最近一段时间以来，经济已展现相当程度的韧性，因此不太可能酿成一场灾难。”

2017年第一季英国经济大幅放缓，在七国集团(G7)排名垫底。尽管遭遇英国公投退欧的冲击，2016年英国经济的表现在G7集团中仍名列前茅。

如同通胀上升与薪资成长放缓对消费者带来压力，目前经济还须应付政治不确定性升高，即外界对英国是否有能力持续退欧计划的怀疑。

英国国家经济社会研究院(NIESR)周五表示，截至5月的三个月间，英国经济仅成长0.2%，表现低于趋势水准。

“经济表现低迷，凸显出悬浮议会造成的政治动荡，”NIESR主管Jagjit Chadha称，“为何经济增长偏低、生产率改善有限以及实质薪资下降，人们正在寻找答案。”

**英国央行又要行动？**

投资者密切关注特雷莎·梅是否会通过放松公共支出管制，来回应反对党工党的支持率上升。若放松公共支出管制，将会提振经济。

安盛投资管理(AXA Investment Managers)固定收益投资总监Chris Iggo表示，倘若政府未能提振经济，英国央行则可能再次恢复其大规模购债计划。

英国央行在大选前曾表示，英镑在去年退欧公投后重挫，带动出口增长，这预计将在一定程度上缓解消费者支出放缓的影响。

英国国家统计局周五公布的数据显示，英国4月商品贸易逆差缩窄至104亿英镑，逆差规模低于预期。

但贸易逆差缩窄是由于商品进口大幅下降，4月进口量较前月下跌逾5%，几乎逆转了3月的大增势头。4月出口量较前月小降0.1%。

在截至4月的三个月，出口增加2.1%，进口持平。但英国国家统计局表示，还没有出现英国出口商利用英镑贬值的优势来下调其商品的外币价格并增强竞争力的迹象。

“在出口商降低利润率、转而寻求提高市场份额之前，英国不会受到贸易的提振，”Pantheon Macroeconomics分析师Samuel Tombs表示。

英国国家统计局称，4月建筑业产出较前月下降1.6%，较上年同期下降0.6%。路透调查预估分别为增长0.3%和下降0.4%。(完)