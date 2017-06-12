分析：英国选举乱局之后 平稳退欧的概率下降

2016年6月19日，英国伦敦，退欧公投前议会广场集会中民众举着的英国和欧盟旗帜。

路透布鲁塞尔6月11日 - 英国首相特雷莎·梅坚持在下周一启动退欧谈判的主张受到英国人的质疑，他们认为首相灾难性的大选失利，意味着她现在应当寻求留在欧盟单一市场。

但在英国公投退欧以来的这一年里，其他27个欧盟成员国坚定了他们的共同立场，并缩小了英国避免“硬退欧”的选择权。

现在选民已经打破了特雷莎·梅获得更大多数优势再去谈判的希望，使她只能依靠支持退欧的北爱尔兰新教徒，以及那些据说一直伺机推翻她的政敌。以下列出了在这一背景下可能出现的情况。

1. 平稳硬退欧

以前支持留在欧盟的特雷莎·梅于今年3月提交文件启动退欧，意味着英国将离开单一市场和关税联盟，并终结欧盟法院监督、欧盟预算支出以及从欧盟到英国的自由移民。

经过一段过渡期，特雷莎·梅希望达成欧盟-英国自由贸易协议。

根据欧盟第50条款，英国将从2019年3月30日起不再是欧盟成员国，无论双方届时是否能达成协议来避免企业和公民陷入法律真空。

欧盟将“损害控制”列为优先，控制经济受到的破坏并挽救联盟。通过展示英国退欧后没有过得更好，将会抑制不和谐和更多退欧行为。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)已经对谈判发出指令，寻求保护在英国居住的300万欧盟公民的权利、收回英国的欠款(可能达650亿美元)，并限制欧盟-英国“硬”陆地边界对爱尔兰和平的损害。

如果在这些方面取得“重大进展”，欧盟领导人随后可能展开谈判，向自由贸易协议过渡。

在这种对欧盟来说理想的情景下，退欧大纲会在今年年底敲定，全面退欧协议在2018年底达成，并于2019年3月前由议会批准。

随后将有几年向新条约过渡的时期，新条约甚至比与加拿大的贸易协议还要深入，而且包括密切的安全和科技合作。

但是...欧盟曾经期望特雷莎·梅扩大在议会的多数优势，这样有助于她为达成此种结果做出必要的妥协。欧盟一些官员现在担心，如果特雷莎·梅接受太多欧盟的要求，她还能否继续掌权。

2. 无协议硬退欧

特雷莎·梅曾说过，“没有协议也好过糟糕的协议”。

但是...欧盟领导人认为她是在虚张声势，因为没有协议将导致经济动荡和法律上的混乱。不过欧盟官员日益担心双方或许在画地为牢，而时间所剩无几。

特雷莎·梅及其内阁官员选前曾表示，英国不会支付退欧账单，并要求马上进行贸易谈判。而巴尼尔如果得不到27国的一致同意，绝不可超出自己的权限。

双方都不希望看到可能导致混乱的不确定状况，但如果协商真的破裂，双方都会感到很棘手。

3. 不退欧

一年前，48%的英国人投票赞成留在欧盟，其中包括主要政党的多数议员、多数苏格兰人以及多数北爱尔兰人。一些人仍希望扭转英国脱欧的进程。

然而...这一希望看起来渺茫，因为英国的两大政党目前都支持脱欧，布鲁塞尔方面也是如此。

首先，英国需要有一个希望停止脱欧进程的新政府。而无论是保守党内部反特雷莎·梅的一派，还是真的再来一次选举之后，以柯尔宾(Jeremy Corbyn)的工党为首的左翼联盟，似乎都做不到这一点。

其次，这还需要推翻一项英国的法律论断，即依照里斯本协定第50条款的脱欧请求不可废除。

第三，这将需要欧盟同意，最可能是需要所有27个成员国全票通过。而且这或许意味着要花时间进行另一场英国公投。

在正式场合下，欧盟领导人坚称他们宁愿英国留下。但私底下的主流观点则是，如果某个大型成员国总是对欧盟态度冷淡，而这个国家现在内部分裂到变得不可靠，那这个国家退出的话，欧盟会更加安全。

4. 晚退欧

英国政治乱局已引发要求拉长退欧谈判时间的声浪，可能谈判条件也与特雷莎·梅的版本相异。里斯本条约第50条规定，如果其他成员国一致同意，则允许延长为期两年的谈判期限。

但是...欧盟领导人将不乐见这个议题勾起内部分歧，也会希望在2019年5月欧洲议会大选之前完成英国退欧。两年期限的设定，就是为了削弱要求退欧国家的谈判力量。

5. 英式退欧

苏格兰政府希望达成一项特殊协议，以便能够留在欧盟单一市场，如若不然，则脱离英国留在欧盟，或者重新加入欧盟。

爱尔兰的欧盟委员支持让北爱尔兰留在欧盟关税联盟内。北爱尔兰的民主联盟党(DUP)亦希望避免出现硬性边境(hard border)。

但...在苏格兰，特雷莎·梅和欧盟质疑一份在贸易和移民问题上“区别对待的协议”能否奏效，疲于应对加泰罗尼亚分裂分子的西班牙亦可能阻止这么做。苏格兰民族主义者选举失利，也已削弱了他们再次举行独立公投的能力。

在爱尔兰，要想避免在北爱尔兰和英国其他地区之间筑起某种形式的贸易壁垒的情况下实现这一点，似乎非常复杂。采取强硬路线的新教民主联盟党(DUP)将不会接受这种安排。

6.软退欧

这可能将是未来几个月的关键战场。

许多英退反对者建议，若要脱欧，为了保护就业和贸易，英国应该至少要留在欧盟单一市场。

但...虽然欧盟领导人并不排除这种可能，但他们定下了类似于对挪威施加的苛刻条件。为了进入欧盟市场，挪威必须向欧盟提供资金、接受欧盟移民和难民、遵守欧盟的法律规定。

这样的条款远远超出英退支持者希望达成的协议范围，并剥夺了英国在欧盟政策上的巨大话语权。

而且欧盟和特雷莎·梅排除了达成“对英国最有利”(cherry picking)协议的可能。这样的协议将允许英国进入欧盟某个特定市场，譬如银行业。

英国支持软退欧的人士称，欧盟、尤其是其中对英国出口较多的国家可能会被说服。但欧盟目前似乎致力于保持统一立场。因此有关“软退欧”的讨论可能只是浪费时间。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)曾在10月称，“真正能够替代‘硬退欧’的只有‘不退欧’”。用软退欧替代硬退欧，料将加剧英国无法平稳退欧的风险。(完)