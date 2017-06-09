英国金融市场：大选结果出人意外，英镑走低但英债收益率持稳

* 英镑兑美元最多跌2.5%

* 英镑兑欧元触及11月以来最低

* 英债收益率持稳

路透伦敦6月9日 - 英镑周五骤降，推升富时100指数，之前进行的英国大选中，没有一个政党获得多数席位，巩固了该国将陷入政治动荡的观点。英国将在几日后开始退欧磋商。

尽管未能如愿为其赢得退欧磋商中更大的权限，但英国首相特雷莎梅表示，将在北爱尔兰的统一党的帮助下组建政府。

大选结果出人意料，引发人们质疑，英国将如何推进其脱欧计划。受此拖累，英镑兑美元一度跌至八周低位，兑欧元触及七个月最低。

增强其在退欧谈判中的权限的目标没能实现，这在某种程度上兑英镑不利，因为，如果要推进退欧计划，你会希望在进行磋商时，不会受到议会中其它政党的掣肘，”Altana的外汇基金经理Ian Gunner说。

“但从另一方面看，这可能降低了硬退欧的可能性，英国将会软脱欧，这对英镑有利。总的来说，存在很强的不确定性，但大选结果给英镑带来的影响还未完全显现，英镑还可能进一步走低。”

英国富时100指数得益于英镑走低，一度攀升1.3%，后回吐涨幅，最新上扬0.7%，因英镑有所反弹。

英国10年期公债收益率持平在1.04%，因投资者押注政治不确定性将促使英国央行在更长时间内保持利率不变。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)