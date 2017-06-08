伦敦银行、券商和基金业者增派人手 严阵以待大选结果

资料图片：2016年8月，伦敦，ETX Trading办公室内的交易员盯着电脑屏幕。

路透伦敦6月6日 - 银行、券商和基金业者正拨出额外人手，用于应对周四晚间可能出现的任何重大市场波动，因民调结果显示选情胶着，让英国大选结果变得更加扑朔迷离。

在周四晚间至周五早间逐步公布大选结果之际，位于伦敦的外汇、债券和股票交易团队将严阵以待。

在亚洲开设业务的伦敦全球性大行通常会在欧洲时间的晚上整晚进行交易。但本周四晚，他们将从全球调派人手。

“在备受关注且会影响市况的事件发生时，我们会在一个或多个金融中心增加人手并延长工作时间，以确保能够为客户提供帮助，并控制风险，”汇丰称。

巴克莱表示，在英国大选进行期间，位于伦敦、纽约和新加坡的外汇销售和交易团队将在周四晚间留守，并在周五早间工作。

一位券商称，如果结果显示保守党完胜，正如周六伦敦恐袭发生后的民调暗示的那样，其将让亚洲同事接手交易。而若出现更令人意外的结果，则将让伦敦同事通宵工作。

英国股市将在周五0700GMT开市，英国公债也要等到期货市场0700GMT开盘后才会开始真正交易，而英镑作为一个全球性货币则是24小时不间断交易。

荷兰国际集团(ING)外汇分析师表示，他们将整晚关注选举结果，并给客户提供支持。

“披萨已经订好了，”差价交易平台易资本(ETX Capital)的资深市场分析师Neil Wilson称。(完)