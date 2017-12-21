焦点：若脱欧顺利 英央行将不强求欧盟银行业者遵守高代价资本规定

路透伦敦12月20日 - 英国央行寻求保护伦敦金融城作为全球金融中心的地位，表示在退欧后将不会强求欧盟银行业者遵守代价高昂的资本规定，但也对英国与欧盟间的谈判一旦失败的“后果”发出警告。

2017年12月12日，英国伦敦，英国央行。REUTERS/Clodagh Kilcoyne

在与布鲁塞尔展开角力之前，英国央行周三表示，英国对外资银行保持开放姿态对国内和地区经济增长都十分重要。

该央行总裁卡尼指出，只要欧盟监管层与英国方面合作良好，那么在英国经营业务的欧盟银行业者在英国退欧后不会面对很大改变。

“但我们保留所有选项。如果未能实现(合作)，这些机构就要面临一些后果，”他在英国央行公布该计划后不久对议员表示。

央行副总裁伍兹(Sam Woods)称，迄今为止双方间的合作进展良好。“不过英退正成为一个紧张点，而且我认为它很可能加剧而非减弱。”

英国央行宣布的消息，是该国与欧盟就银行业规定预计将进行的拉锯之前，取得的首个突破。银行业规定的谈判情况将决定伦敦金融城的长期前景。

**乐观的卡尼**

英国央行表示，将允许较大型银行以分行的身份在英国经营，比方说资产规模超过150亿英镑(200亿美元)的银行。这对于德意志银行等业者而言是令人鼓舞的进展。

但如果这些银行本国的监管机构不与英国央行进行更密切合作，那它们将被划分到子公司类别，从而被要求在英国拨出成本高昂的额外资本储备。

目前在英国有77家由欧洲经济区(EEA)的银行开设的分行，其中23家的资产约为或超过150亿英镑；另外还有80家保险公司的分支机构。

管理咨询公司波士顿咨询公司(BCG)预计，如果欧盟银行在英国的所有分支机构都转变为子公司，将需要至多400亿欧元资金。

德意志银行在伦敦有9,000名员工，法国巴黎银行和法国兴业银行分别有6,500名和4,000名员工。

英国央行的提议表明，英国的立场要比欧盟更为温和，欧盟周三收紧了对非欧盟投行在区内经营的规定。

其中很多银行都将主要欧洲业务设在伦敦，如高盛和摩根士丹利，但他们正在制定计划将部分业务转移至欧盟国家。

欧盟主张，如果英国维持新的移民限制，总部在伦敦的银行将失去自由进入欧盟市场的通行证。移民限制很受英国选民欢迎，但会使其违背单一市场成员准则。

英国央行总裁卡尼对于达成协议的前景表示乐观，称英国和欧陆的金融服务业已经有很多的共同点。

英国央行对于分行是否应划为子公司的条件，将被认为是在回击欧盟的欧元清算计划，该计划也强调需要紧密的监管合作，以避免被迫迁移的情况。

欧洲金融市场协会(AFME)称，英国央行的决定将使得银行能够继续制定针对英国脱欧的应对计划。

英国央行计划在2018年初开始对多达200家欧洲经济区的金融机构在英国的分支重新发放许可。该行希望英国能达成2019年3月脱欧后的过渡协议，给监管部门更多时间。

新政策不会影响到欧盟以外地区的银行。

该行称，目前在英国经营的主打零售业务的欧盟保险商分支将需要划为子公司类别，与现行外资零售银行规定相符。

英国脱欧后，英国央行还将有权“认定”和监管来自欧盟的清算所。(完)