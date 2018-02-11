欧盟警告英国退欧过渡期并非笃定事实 英镑受到打击

路透布鲁塞尔2月9日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔周五警告称，英国退欧后的过渡期“并非笃定的事实”。巴尼尔说，英国对欧盟提出的过渡期方案有“很多”反对意见，而方案的部分内容是不容商量的。

巴尼尔此番不加掩饰的警告打击英镑下跌。最近几天欧盟外交人士和官员警告，谈判中的症结问题威胁到整个退欧时间表。

巴尼尔在最新一轮退欧谈判后接受记者采访，他罗列了英国关于欧盟提出的过渡期保持现状方案的一些问题。过渡期截止到2020年。

根据该方案，在此期间英国将继续受所有欧盟法律约束，向欧盟预算支付费用，但没有决策话语权。英国已经表示，希望3月份达成过渡期协议。

“如果这些分歧持续存在，过渡期并不是必然的事情，”他说。“如果这些分歧仍然存在，无疑将会出现问题。”

他说英国反对向那些在退欧后至2021年前到达英国的欧盟公民赋予终生权力，并要求设立机制容许其豁免不喜欢的欧盟新法律，反对一项可以让欧盟在出现争议时单方面阻止英国进入单一市场的规定。

“坦白说，这些反对意见让我很意外，”他说。“在要求享有单一市场、关税同盟的好处时...英国应当理性地接受所有的规则和义务，一直到过渡期结束。”

巴尼尔强调，欧盟在等待英国解释未来想要与欧盟建立什么样的关系，以及未来退出关税同盟时如何避免在爱尔兰北部和南部之间设立边境管控。英国首相特雷莎·梅已表示，英国将退出关税同盟。(完)