欧盟同意英国退欧有21个月的过渡期 但必须“接受规则”

路透布鲁塞尔1月29日 - 欧盟周一提出让英国在脱欧后保持21个月的成员国地位，以帮助企业适应转变，但拒绝了伦敦在过渡期可以拦阻新的欧盟法律的想法。

来自欧盟其他27国的部长在布鲁塞尔短短两分钟就签署了给欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)的新指示。巴尼尔将很快启动谈判，目的是在几个月内达成一个过渡计划。

迅速签署该指令，再度表明这27国团结一致，并暗示他们坚信自己掌握主动权。一个月前，他们促使英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)同意了纲要性的脱欧条款。

特雷莎·梅的发言人对欧盟的共识表示欢迎，称这符合英国的目标，尽管仍然存在一些分歧。

最近几天一个悬而未决的分歧是，在特雷莎·梅试图拉拢党内反对派别之际，英国脱欧事务大臣戴维斯暗示，英国应有办法解决有关英国一旦没有投票权后欧盟通过新法的担忧。

针对这一问题如何解决，巴尼尔称，过渡期基本上符合英国利益，展开重大磋商的余地不大：

“英国必须承认这些游戏规则，从一开始就接受，”他对记者称。

“否则...将会出现定制版单一市场。这不可能。”

欧盟外交官员还否决了英国明年3月29日脱欧后对欧盟法律保有否决权的想法，不过过渡期确实让英国有机会在其利益受威胁时，在欧盟会议上表达观点，尤其是有直接经济影响的问题，比方说欧盟捕鱼限额。(完)