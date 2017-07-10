英国财政大臣希望达成过渡性脱欧协议 尽量减小对企业的冲击

路透德国汉堡7月7日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周五表示，英国应该协商一份过渡性脱欧协议，尽可能接近沿用该国目前在欧盟体系内的各项安排。他承认，英国无法留在单一市场或关税同盟内。

哈蒙德欢迎企业为有关脱欧事务处理的讨论献计献策。就在一天前，雇主集团英国工业联盟(CBI)表示，在2019年脱欧之后，英国在与欧盟确定新关系前应暂时留在欧盟单一市场内。

“我很高兴企业界在这场讨论中表达了意见。我认为这很有帮助，”但他补充说：“我认为，留在关税同盟或单一市场中，这无论从法律上还是政治上都是不可能的。”

正在出席20国集团(G20)汉堡峰会的哈蒙德还表示，他更倾向于让英国协商一份“过渡性框架”，一方面退出单一市场和关税同盟，“但在过渡阶段，仍尽可能沿用目前的安排”。

此举目的是尽量减少对企业的冲击。

英国可以与欧盟以外的国家谈判新的贸易协议，但这需要时间。短期内，英国需要与欧盟达成过渡协议。

“对希望我们保护就业、经济增长和生活水准的人们来说，如果我们达成的协议立即对他们造成冲击，而且只能以长期、缓慢的效益来弥补这种冲击，他们不会感谢我们，”哈蒙德说。

哈蒙德希望与欧盟达成的协议能够“维持英国和欧盟的双向贸易往来，同时给我们尽可能大的回旋余地，让我们能为英国的产品和服务开拓新市场。”

他表示，长期内，英国希望达成的协议“对企业非常友好...实现尽可能全面的互惠市场准入、为我们的货物运输提供尽可能无阻力的边境”。

被问及英国是否有可能不执行脱欧时，哈蒙德答道：“不，我认为英国人民已经下定决心。”(完)